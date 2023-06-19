В НАТО признали опустошение военных складов из-за Украины

Столтенберг: военные склады НАТО опустошены, их необходимо восстановить как можно скорее

Военные склады НАТО опустошены, восстановить запасы необходимо как можно скорее. О пустых арсеналах западного оборонного блока заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«[НАТО] нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — заявил генсек во время экономической конференции «День германской промышленности» в столице ФРГ Берлине.

Ранее бывший премьер-министр Словакии, глава партии Hlas Петер Пеллегрини указал на то, что в настоящее время оружейные склады европейских стран опустошены на фоне оказания Западом военной помощи Украине. По его словам, на восполнение арсеналов может уйти от пяти до десяти лет.