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05:33, 12 июня 2023Мир

В Словакии указали на опустошение европейских складов оружия

Экс-премьер Словакии Пеллегрини: европейские арсеналы опустошены из-за помощи Украине

Фото: Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Словакии, глава партии Hlas Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS указал на то, что в настоящее время оружейные склады европейских стран опустошены на фоне оказания Западом военной помощи Украине. По его словам, на восполнение арсеналов может уйти от пяти до десяти лет.

«Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять запасы. Это работа на пять-десять лет», — заявил он.

При этом политик подчеркнул, что конфликт на Украине способствовал появлению новых перспектив для оборонной промышленности Словакии. Экс-премьер отметил, что потребность в оружии обеспечивает стране доход и большое количество новых рабочих мест.

В марте президент Словакии Зузана Чапутова объявила об ослаблении финансовой и гражданской помощи Украине. По ее словам, источники экономической помощи Киеву не бесконечны. Граждане страны поддерживают украинских беженцев, однако они недовольны изменениями в своей жизни из-за их прибытия.

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    Марина Совина
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