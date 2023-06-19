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16:07, 19 июня 2023Мир

В посольстве ответили на вопрос о наличии россиян на спасенной в Греции яхте

Посольство в Греции: нет данных о россиянах среди пассажиров яхты, спасенной ВМФ РФ

Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

У посольства РФ в Греции нет информации о российских гражданах среди пассажиров яхты, потерпевшей бедствие в Средиземном море и спасенной моряками Военно-морского флота (ВМФ) России. Так на соответствующий вопрос «Ленты.ру» ответил представитель дипмиссии.

«Сотрудник консульского отдела нашего посольства находится на связи с греческими властями по данной ситуации», — добавил он.

Ранее стало известно о спасении экипажем российского фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» 68 пассажиров яхты «Авалон», потерпевшей бедствие в Средиземном море. Минобороны России уточнили, что корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Сообщалось, что потерпевшая бедствие яхта следовала под флагами Греции и Германии, но национальность пассажиров не сообщалась.

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    Валентина Шварцман
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