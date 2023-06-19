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08:22, 19 июня 2023Мир

Новые санкции США лишили GE возможности обслуживать турбины в России

«Ъ»: компания GE больше не сможет оказывать в РФ инжиниринговые услуги из-за санкций США

Фото: Jean-Francois Badias / Pool / Reuters

Расширенные санкции США, вступившие в силу 18 июня, могут закрыть для западных производителей энергооборудования последнюю возможность продолжать осуществлять деятельность в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, запрет на предоставление инжиниринговых услуг затронет американскую компанию General Electric (GE), которая продолжает обслуживать в России газовые турбины на тепловых электростанциях общей мощностью 5 гигаватт. Собеседники «Ъ» выразили опасения, что новые меры приведут к остановке поставок оригинальных запчастей, аналогов которых нет в России. Кроме того, один из источников издания допустил, что американские компании закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории РФ.

В GE подтвердили «Ъ», что компания больше не сможет оказывать в России инжиниринговые услуги. В настоящее время в компании «проводят всестороннюю оценку влияния нового пакета санкций» на работу в регионе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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    Марина Совина
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