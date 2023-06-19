Мужчина решил стать отшельником из-за стресса и вызвал спасателей через неделю

Житель Малайзии решил уйти от цивилизации в джунгли, но вызвал спасателей через шесть дней

Житель Малайзии предпринял попытку поселиться в джунглях и стать отшельником из-за стресса на работе, но не выдержал даже недели одиночества и вызвал спасателей. Об этом сообщает издание Coconuts.

Мохамад Сухайри Мухамед из Куала-Лумпура решил оставить цивилизацию 3 июня. Для этого он сел на автобус, доехал до города Ипох в провинции Перак, а оттуда ушел в джунгли и начал новую жизнь. Мужчина собирался построить в лесу дом, обустроить хозяйство и полностью порвать с зависимостью от общества.

В пятницу, 9 июня, на пульт экстренных служб провинции поступил звонок из джунглей. Несостоявшийся отшельник объяснил, что заплутал, проголодался, и попросил срочно вывести его с лона природы. Около трех часов ночи 10 июня он самостоятельно вышел к бригаде спасателей, услышав шум их автомобилей. Таким образом, его отшельничество продлилось шесть дней.

Мужчина был очень рад встрече с пожарными, которые вернули его в цивилизацию, передав местной полиции.

В июле 2022 года сообщалось, что в Китае друзья отправились на прогулку и случайно нашли отшельника в пещере. Затворник сидел на подстилке, курил и читал книгу, делая пометки.

