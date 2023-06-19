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09:04, 19 июня 2023Бывший СССР

В МИД России назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным

Дипломат МИД РФ Полищук: российское ядерное оружие в Белоруссии находится бессрочно

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российское ядерное оружие размещено в Белоруссии бессрочно, но может быть свернуто при изменении США и НАТО курса на подрыв суверенитета Москвы и Минска, заявил ТАСС директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) российского Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Полищук.

«Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе», — уточнил дипломат.

Триггером же принятия решения о размещении ядерного оружия в Белоруссии Полищук назвал помощь Запада Украине и нежелание принимать условия России в вопросе гарантий безопасности.

Также он рассказал, что Украина разместила крупные воинские части на белорусской границе и пытается прощупать обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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