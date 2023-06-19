Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую поддержку Украины

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен финансовую поддержку Украины и антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен финансовую поддержку Киева и перспективы принятия нового пакета антироссийских санкций. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Накануне конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне обсудили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Киева и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России», — уточнил Владимир Зеленский.

В начале июня Минфин Украины проинформировал, что с января 2023 года в госбюджет страны поступило 26,5 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, политики обсудили ход боевых действий, оборонные нужды Украины, а также дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей Киева на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

Кроме того, Зеленский напомнил Сунаку о желании украинских властей получить конкретные перспективы членства в НАТО.