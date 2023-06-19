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13:36, 19 июня 2023Бывший СССР

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании

Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с премьером Великобритании Сунаком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По его словам, политики обсудили ход боевых действий, оборонные нужды Украины, а также дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей Киева на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Также Зеленский напомнил Сунаку о желании украинских властей получить конкретные перспективы членства в НАТО и обсудил с ним шаги по реализации формулы мира и гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский на встрече с делегацией стран Африки отказался от заморозки военного конфликта и снова потребовал вывода российских сил с территорий, которые киевские власти считают своими.

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