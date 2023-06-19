На Украине назвали единственный путь к завершению конфликта с Россией

Михаил Подоляк назвал усиление ВСУ единственным путем решения конфликта с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter назвал единственный путь к завершению конфликта с Россией.

По его мнению, таким путем является «максимальное усиление военного потенциала» Вооруженных сил Украины (ВСУ), экономическая и политическая изоляция России и возвращение утраченных республикой территорий.

Ранее Подоляк сообщал, что планом украинских властей является «максимально жесткое продвижение вперед» с убийством максимального числа русских. При этом советник офиса президента Украины отметил, что единственно возможным сценарием для республики остается выход на границы 1991 года.