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17:07, 19 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали единственный путь к завершению конфликта с Россией

Михаил Подоляк назвал усиление ВСУ единственным путем решения конфликта с Россией
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter назвал единственный путь к завершению конфликта с Россией.

По его мнению, таким путем является «максимальное усиление военного потенциала» Вооруженных сил Украины (ВСУ), экономическая и политическая изоляция России и возвращение утраченных республикой территорий.

Ранее Подоляк сообщал, что планом украинских властей является «максимально жесткое продвижение вперед» с убийством максимального числа русских. При этом советник офиса президента Украины отметил, что единственно возможным сценарием для республики остается выход на границы 1991 года.

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    Алевтина Запольская
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