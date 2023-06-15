Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:56, 15 июня 2023Бывший СССР

Подоляк назвал планом Украины убийство максимального числа россиян. Как отреагировали на его слова в России?

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал максимальное убийство россиян планом Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что планом властей республики является убийство максимального числа россиян. По его словам, после этого Киев не собирается останавливаться и идти на переговоры.

Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Он также указал, что единственно возможным сценарием для Украины остается выход на границы 1991 года.

Не что иное, как геноцид

Одним из первых на эти слова Подоляка отреагировал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что заявление высокопоставленного украинского чиновника — проявление геноцида.

Это не что иное, как геноцид

Вячеслав ВолодинСпикер Государственной Думы России

Спикер Госдумы пояснил, что определение геноцида дано в Конвенции ООН 1948 года, а озвученные Подоляком планы подпадают под него: действия, совершаемые с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу.

Материалы по теме:
«Настоящий рейв и дискотека» Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
«Настоящий рейв и дискотека»Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
8 июня 2023
«Вокруг кровища, а голова не работает» Военный врач — о спасении раненых, работе на передовой и уроках СВО
«Вокруг кровища, а голова не работает»Военный врач — о спасении раненых, работе на передовой и уроках СВО
11 мая 2023
«Расслабился — погиб» Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
«Расслабился — погиб»Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
27 апреля 2023

Призывы к геноциду же являются международным преступлением, напомнил Володин, пообещав привлечь к ответственности киевских чиновников с помощью ООН или без нее.

Третья задача спецоперации

Затем другой российский парламентарий, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, прокомментировал слова Подоляка.

Материалы по теме:
«Мы все время находим врагов» Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
«Мы все время находим врагов»Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
30 декабря 2021
«Большевистская партия была сектой» Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
«Большевистская партия была сектой»Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
21 декабря 2021
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря 2021

Он заявил, что задача Киева в настоящий момент — нанести максимальный урон русскому миру.

Задача, которую поставил наш президент, — это уже не только демилитаризация и денацификация Украины, а спасение всего русского мира

Виктор Водолацкийпервый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ

Депутат уверен, что Подоляк сказал это «с подачи кураторов» на Западе, а сам Запад не пересмотрит свою военную помощь Украине после слов советника Зеленского.

Гибель самих украинцев

Затем заявление украинского чиновника прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он высказал мнение, что Подоляк имел в виду мобилизованных украинцев.

Наверное, он про своих

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Также Песков отреагировал на заявление советника Зеленского о том, что наступление Украины еще не началось. По словам представителя Кремля, Подоляк не является министром обороны, а значит, сам не может знать наверняка, началось ли оно.

Что думаешь? Оцени!
    Василий Мека
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о тяжелом ранении начальника ГУР Украины
    В Кремле раскрыли подробности большого выступления Путина на ПМЭФ
    Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в отпуске в Таиланде
    В уходе западных компаний из России нашли плюсы
    Украина пообещала подготовить 10 тысяч операторов беспилотников для ВСУ
    На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
    Россиянин забыл несколько миллионов рублей в столичной электричке
    Стали известны новые подробности работы Adidas и Uniqlo в России
    Ведущий «Дома-2» высказался о шоке от проекта
    Мужчину заподозрили в вооруженном нападении на себя во сне и арестовали
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.