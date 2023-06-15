Подоляк назвал планом Украины убийство максимального числа россиян. Как отреагировали на его слова в России?

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал максимальное убийство россиян планом Киева

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что планом властей республики является убийство максимального числа россиян. По его словам, после этого Киев не собирается останавливаться и идти на переговоры.

Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Он также указал, что единственно возможным сценарием для Украины остается выход на границы 1991 года.

Не что иное, как геноцид

Одним из первых на эти слова Подоляка отреагировал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что заявление высокопоставленного украинского чиновника — проявление геноцида.

Это не что иное, как геноцид Вячеслав Володин Спикер Государственной Думы России

Спикер Госдумы пояснил, что определение геноцида дано в Конвенции ООН 1948 года, а озвученные Подоляком планы подпадают под него: действия, совершаемые с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу.

Призывы к геноциду же являются международным преступлением, напомнил Володин, пообещав привлечь к ответственности киевских чиновников с помощью ООН или без нее.

Третья задача спецоперации

Затем другой российский парламентарий, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, прокомментировал слова Подоляка.

Он заявил, что задача Киева в настоящий момент — нанести максимальный урон русскому миру.

Задача, которую поставил наш президент, — это уже не только демилитаризация и денацификация Украины, а спасение всего русского мира Виктор Водолацкий первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ

Депутат уверен, что Подоляк сказал это «с подачи кураторов» на Западе, а сам Запад не пересмотрит свою военную помощь Украине после слов советника Зеленского.

Гибель самих украинцев

Затем заявление украинского чиновника прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он высказал мнение, что Подоляк имел в виду мобилизованных украинцев.

Наверное, он про своих Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Также Песков отреагировал на заявление советника Зеленского о том, что наступление Украины еще не началось. По словам представителя Кремля, Подоляк не является министром обороны, а значит, сам не может знать наверняка, началось ли оно.