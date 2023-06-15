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16:19, 15 июня 2023Бывший СССР

В России ответили на заявление Киева о «максимальном убийстве россиян»

Депутат Водолацкий осудил слова советника ОП Подоляка о «максимальным убийстве россиян»

Фото: Александр Река / ТАСС

Заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что в планы Киева входит «убийство максимального количества» россиян, свидетельствует о том, что Киев в рамках конфликта не обороняется, а пытается нанести урон русскому миру. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украина уничтожает не только граждан России, но и граждан Украины. (...) Сегодня их задача в том, чтобы нанести максимальный урон русскому миру — они эту задачу и выполняют. (...) В связи с этим задача, которую поставил наш президент — это уже не только демилитаризация и денацификация Украины, а спасение всего русского мира», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Украина в рамках конфликта с Россией работает не по оборонительной, а по наступательной стратегии.

Депутат также выразил уверенность, что слова, сказанные Подоляком, были сделаны «с подачи кураторов» на Западе. Более того, по словам Водолацкого, Запад в связи с заявлением советника Зеленского не пересмотрит свою военную помощь Украине.

«Запад не пересмотрит помощь Украине. (...) Они поставляют на Украину те ракеты, которые являются наступательными, а не оборонительными. Запад пересмотрит свою политику только в случае, когда граждане этих стран поймут, что происходит», — отметил член Госдумы.

Ранее Подоляк заявил, что план Киева включает в себя уничтожение «максимального убийства россиян». Советник Зеленского подчеркнул, что, по мнению украинских властей, единственно возможным сценарием для Украины остается выход на границы 1991 года.

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    Кирилл Садовский
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