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13:50, 15 июня 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян

Советник офиса Зеленского Подоляк: план Украины включает максимальное уничтожение россиян

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что план властей республики включает в себя уничтожение максимального числа россиян. Об этом он высказался в эфире всеукраинского телемарафона.

«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать», — заявил он. Подоляк также подчеркнул, что единственно возможным сценарием для Украины остается выход на границы 1991 года.

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    Алевтина Запольская
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