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19:14, 11 июня 2023Мир

Подоляк отверг предложенные рядом стран мирные инициативы

Подоляк назвал переговоры с Москвой опасными и убийственными для Украины и Европы

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности переговоров с Москвой на основе предложенных рядом стран, в том числе Бразилией, Индонезией и странами Африки мирных инициатив. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Подоляка, любой переговорный процесс между Киевом и Москвой станет бессмысленным, опасным и убийственным для Украины и Европы.

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Таким образом, он категорически отверг возможность использования предложенных инициатив как основы для диалога.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта. Чиновник призвал не спекулировать на эту тему.

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    Алиса Дмитриева
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