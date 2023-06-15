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16:01, 15 июня 2023Россия

Володин ответил на слова Подоляка об истреблении россиян

Спикер Госдумы Володин назвал проявлением геноцида слова Подоляка об истреблении россиян

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал проявлением геноцида слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об истреблении россиян. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Высокопоставленный чиновник офиса [президента Украины Владимира] Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид», — написал он.

Политик пояснил, что геноцидом являются действия, которые совершаются с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу. Он также отметил, что такое определение геноцида дано в Конвенции ООН 1948 года.

Кроме того, Володин призвал мировое сообщество, в том числе ООН, «привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности». В конце он добавил, что с помощью ООН или без нее преступники ответят за свои действия против россиян.

Ранее Михаил Подоляк сообщил, что план властей Украины включает в себя уничтожение максимального числа россиян. «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», — заявил он. Политик также отметил, что единственно возможным сценарием для Киева остается выход на границы Украины 1991 года.

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    Никита Абрамов
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