Володин ответил на слова Подоляка об истреблении россиян

Спикер Госдумы Володин назвал проявлением геноцида слова Подоляка об истреблении россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал проявлением геноцида слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об истреблении россиян. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Высокопоставленный чиновник офиса [президента Украины Владимира] Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид», — написал он.

Политик пояснил, что геноцидом являются действия, которые совершаются с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу. Он также отметил, что такое определение геноцида дано в Конвенции ООН 1948 года.

Кроме того, Володин призвал мировое сообщество, в том числе ООН, «привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности». В конце он добавил, что с помощью ООН или без нее преступники ответят за свои действия против россиян.

Ранее Михаил Подоляк сообщил, что план властей Украины включает в себя уничтожение максимального числа россиян. «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», — заявил он. Политик также отметил, что единственно возможным сценарием для Киева остается выход на границы Украины 1991 года.