Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассказавший о планах массового убийства русских на поле боя, имел в виду мобилизованных украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитирует РИА Новости.
В четверг, 15 июня Подоляк, отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления, сообщил, что в планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) входит «жесткое продвижение вперед с максимальным убийством русских».
«Наверное, он про своих», — прокомментировал его фразу Дмитрий Песков.
Также он прокомментировал заявление Подоляки, что украинское контрнаступление на юге все еще не началось.
«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — сказал представитель Кремля.
Ранее Подоляк в очередной раз заверил, что единственным приемлемым для Украины сценарием является выход на границы 1991 года. Переговоры, как уверены в Киеве, начнутся не ранее этого момента.