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16:24, 15 июня 2023Бывший СССР

Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских

Дмитрий Песков ответил на слова Подоляка про убийство русских фразой «это он про своих»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассказавший о планах массового убийства русских на поле боя, имел в виду мобилизованных украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитирует РИА Новости.

В четверг, 15 июня Подоляк, отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления, сообщил, что в планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) входит «жесткое продвижение вперед с максимальным убийством русских».

«Наверное, он про своих», — прокомментировал его фразу Дмитрий Песков.

Также он прокомментировал заявление Подоляки, что украинское контрнаступление на юге все еще не началось.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — сказал представитель Кремля.

Ранее Подоляк в очередной раз заверил, что единственным приемлемым для Украины сценарием является выход на границы 1991 года. Переговоры, как уверены в Киеве, начнутся не ранее этого момента.

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    Алевтина Запольская
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