Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:45, 19 июня 2023Культура

Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на «Оскар» в 2023 году

Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на премию «Оскар» в 2023 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский режиссер и бывший член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на премию «Оскар» в 2023 году. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Кинодеятель подчеркнул, что речь идет не только о политике, но и об искусстве. «Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — поведал он.

Учитель выразил уверенность в том, что у отечественных режиссеров есть картины, которые можно выдвинуть на конкурс.

В сентябре прошлого года Национальная академия кинематографических искусств и наук России сообщила, что приняла решение не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в 2022-м. О том, что стало причиной такого решения, неизвестно. После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост.

Подобное решение также приняли ряд других режиссеров, в числе которых был Алексей Учитель.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Названы причины роста доллара
    Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте
    В Европе признали усиление зависимости ЕС от НАТО
    Экономист описал будущее курса рубля
    Найден район Москвы с квартирами за 2,3 миллиона рублей
    Дагестанку выселили из квартиры после прогулки в шортах и ссоры с бойцом ММА
    У россиян появились новые способы попасть в Европу
    Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» за дискредитацию ВС России
    Названо условие окончания конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.