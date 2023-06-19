Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на «Оскар» в 2023 году

Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на премию «Оскар» в 2023 году

Российский режиссер и бывший член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на премию «Оскар» в 2023 году. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Кинодеятель подчеркнул, что речь идет не только о политике, но и об искусстве. «Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — поведал он.

Учитель выразил уверенность в том, что у отечественных режиссеров есть картины, которые можно выдвинуть на конкурс.

В сентябре прошлого года Национальная академия кинематографических искусств и наук России сообщила, что приняла решение не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в 2022-м. О том, что стало причиной такого решения, неизвестно. После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост.

Подобное решение также приняли ряд других режиссеров, в числе которых был Алексей Учитель.