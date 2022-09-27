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Звягинцев и Сельянов покинули оскаровский комитет России

Андрей Звягинцев, Вера Сторожева и Владимир Котт покинули оскаровский комитет России
Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Режиссеры Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули оскаровский комитет России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал народный артист России Павел Чухрай, который накануне также отказался от поста председателя комитета, все кинематографисты приняли подобное решение по одной причине. Они вышли из организации, так как в 2022 году Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар».

26 сентября стало известно, что Российская киноакадемия отказалась выдвигать отечественный фильм на кинопремию «Оскар» в текущем году. «Оскаровская комиссия является независимой и не подчиняется указам Киноакадемии. Публиковать такое решение можем только мы. Однако Киноакадемия сделала это в одностороннем порядке, не сообщив нам. Я даже узнал об этом не от них, а от журналистов. Это все безобразие. Это все возмутительно», — отреагировал Чухрай. По его словам, для участия в премии уже было отобрано 6-7 фильмов.

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Марина Погосян
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