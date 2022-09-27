Глава оскаровского комитета России высказался об отказе от участия в премии

Режиссер Чухрай: Киноакадемия России не имела право отказываться от участия в «Оскаре»

Киноакадемия России не имела право отказываться от участия в кинопремии «Оскар», заявил глава оскаровского комитета России, режиссер Павел Чухрай. Об отказе от выдвижения российских фильмов на премию он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост из-за отказа Киноакадемии России выдвинуть фильм на «Оскар» в 2022 году. Режиссер направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором отметил, что Киноакадемия решила не выдвигать фильм в одностороннем порядке, через голову оскаровской комиссии.

Оскаровская комиссия является независимой и не подчиняется указам Киноакадемии. Публиковать такое решение можем только мы Павел Чухрай глава Российского оскаровского комитета

«Однако Киноакадемия сделала это в одностороннем порядке, не сообщив нам. Я даже узнал об этом не от них, а от журналистов. Это все безобразие. Это все возмутительно», — заявил Чухрай.

Глава оскаровского комитета России рассказал, что комиссия уже провела работу и отобрала фильмы на кинопремию. «Мы выбрали минимум 6-7 интереснейших российских фильмов», — сообщил он.

«Это обычное волюнтаристское действие, которое делается недемократическим, на мой взгляд, Союзом кинематографистов и Киноакадемией. Это мое оценочное мнение», — сказал он.

Поэтому я и сделал такой шаг — ушел из этой комиссии. Потому что это все выглядит неприлично, оскорбительно и противоправно Павел Чухрай глава Российского оскаровского комитета

Режиссер утверждает, что до публикации решения об участии в кинопремии «Оскар» академия лишила оскаровскую комиссию помещения. «Так как мы концертов не даем, то нам отказали в помещении, в котором десятилетиями наша комиссия собиралась и решала эти вопросы», — добавил Чухрай.

26 сентября стало известно, что Российская киноакадемия отказалась выдвигать отечественный фильм на кинопремию «Оскар» в 2022 году.