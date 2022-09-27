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Глава оскаровского комитета России покинет пост из-за отказа выдвинуть фильм

Глава оскаровского комитета РФ Чухрай покинет пост из-за отказа выдвинуть фильм на «Оскар»
Павел Чухрай

Павел Чухрай. Фото: Natalia Shakhanova/ Globallookpress.com

Глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост из-за отказа Киноакадемии России выдвинуть фильм на «Оскар» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором отметил, что Киноакадемия решила не выдвигать фильм в одностороннем порядке, через голову оскаровской комиссии. Он назвал такие действия неправомерными и возмутился тем, что с ним не только не посоветовались, но и не сообщили о сложившейся ситуации.

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме Чухрая. Решение председателя также поддержал режиссер Николай Досталь. Он объявил о выходе из состава комиссии.

26 сентября стало известно, что Российская киноакадемия отказалась выдвигать отечественный фильм на кинопремию премию «Оскар» в 2022 году. Претендента на выдвижение должны были выбирать из 122 кинолент.

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Марина Совина
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