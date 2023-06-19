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08:29, 19 июня 2023Россия

ПВО сработала по двум целям над Крымом

Глава Крыма Аксенов: системы ПВО ночью сбили на севере республики два беспилотника
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Российская система противовоздушной обороны штатно отработала по двум беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), летевшим на малой высоте над севером Крыма. Об этом в своем Telegram-канале отчитался глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов не уточнил, над каким районом и населенным пунктом были зафиксированы БПЛА, также он не назвал возможную цель атаки беспилотников.

Были ли это беспилотники самолетного типа или квадрокоптеры, не уточняется.

Крым часто подвергается атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В предыдущий раз полуостров был атакован дронами 15 июня, а 13 июня обломки упавшего беспилотника были обнаружены близ села Соляное в Ленинском районе региона.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Марк Леонов
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