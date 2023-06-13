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11:12, 13 июня 2023Россия

Возле села в Крыму нашли упавший беспилотник

Shot: житель Крыма нашел упавший в районе села Соляное беспилотник
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

Житель Крыма нашел беспилотный летательный аппарат, упавший в районе села Соляное в Ленинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел 10 июня. 61-летний мужчина, занимающийся ловлей рыбы, обнаружил дрон без опознавательных знаков на берегу пляжа Арабатской Стрелки и вызвал полицию.

Уточняется, что в результате падения беспилотника никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы был заглушен и посажен украинский дрон. До этого беспилотный летательный аппарат сбили на севере Крыма в городе Джанкой.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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