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08:31, 19 июня 2023Интернет и СМИ

Мужчина переехал в родительский дом и совершил неожиданную находку

Мужчина переехал в родительский дом и нашел в земле фигурку, с которой играл в детстве

Фото: @bhdonkey1

Пользователь Twitter из США с ником Brandon Hannibal Donkey рассказал, что после переезда в родительский дом обнаружил в земле во дворе фигурку, с которой играл в детстве. Пост о неожиданной находке собрал больше 80 тысяч лайков.

По словам мужчины, так как его родители больше не могут заботиться о доме, жилье недавно отошло ему. «Этим утром, когда я менял систему орошения перед домом, я нашел мою старую фигурку императора Палпатина из "Звездных войн". Он 35 лет лежал под слоем грязи», — заявил Brandon Hannibal Donkey.

Автор поста опубликовал фото фигурки, покрытой землей. Он также пояснил, что игрушку выпустили в 1984 году, и заказывать ее тогда пришлось по почте.

«Это настоящее сокровище», «По сути, это археологическая находка», — написали в комментариях пользователи Twitter. Некоторые заявили, что когда-то также обнаруживали свои детские игрушки закопанными во дворе.

Ранее пользовательница Reddit поделилась фотографией странной находки, сделанной ею во время установки кондиционера. Женщина обнаружила в стене картину с пожилым человеком, у которого вместо глаз были черные провалы.

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    Маргарита Щигарева
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