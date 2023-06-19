Пассажир захотел всех уничтожить и попытался открыть дверь самолета в полете

Пассажир рейса Jeju Air в Инчхон попытался открыть дверь самолета и угодил в полицию

Пассажир Jeju Air захотел всех уничтожить и попытался открыть дверь самолета во время полета. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на перевозчика.

По данным издания, рейс следовал из Себу, Филиппины, в Инчхон, Южная Корея. Примерно через час после вылета один из пассажиров пожаловался на давление в груди. Летный экипаж решил пересадить мужчину на кресло с откидывающейся спинкой, однако тот стал вести себя неадекватно. Он побежал к выходу и попытался открыть дверь.

Стюардессы вместе с другими пассажирами обезвредили нарушителя. По словам членов экипажа, он угрожал всех уничтожить. После приземления лайнера дебошир угодил в полицию.

Ранее в мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.