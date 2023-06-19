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12:47, 19 июня 2023Бывший СССР

В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии

Представитель Кремля Песков: Москва не имеет сведений о подготовке переворота в Минске

Фото: Vladimir Gudvin / Reuters

В Кремле не располагают сведениями о подготовке Польшей государственного переворота в Белоруссии. Так прокомментировал материал газеты The Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее The Times заявила, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть президента Александра Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше.

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    Алевтина Запольская
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