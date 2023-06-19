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20:36, 19 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на два года условно за поджог чужой машины возле дома

В Петербурге суд приговорил к 2 годам условно мужчину за поджог чужого Nissan около дома

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Юрия Кашка за поджог чужого автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога») УК РФ. Также суд обязал его выплатить один миллион рублей материального ущерба потерпевшей.

По данным ведомства, в ночь на 13 ноября 2020 года фигурант облил легковоспламеняющейся жидкостью переднюю часть Nissan и поджег. Это произошло около дома №33 на проспекте Пархоменко. В результате машина загорелась.

Ранее стало известно, что в Пензенской области пенсионер взорвал машину соседа, занявшего его место на парковке.

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    Екатерина Власова
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