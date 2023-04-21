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19:54, 21 апреля 2023Силовые структуры

Российский пенсионер взорвал машину занявшего его место на парковке соседа

В Пензенской области пенсионер взорвал машину соседа, занявшего его место на парковке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В городе Никольск Пензенской области задержали 61-летнего пенсионера, взорвавшего автомобиль 41-летнего соседа из-за парковочного места. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, потерпевший припарковал свою «Газель» рядом с домом пожилого соседа. Это разозлило фигуранта, и они поссорились. Тот решил отомстить обидчику — изготовил самодельное взрывное устройство из банки с краской и пороха, поджег его и бросил в машину.

Когда потерпевший вернулся домой, то увидел, что у его авто выбиты стекла, пробиты шины, кузов и испорчены номера. Он написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Отмечается, что задержанный был ранее судим за убийство. Сейчас ему грозит до пяти лет колонии.

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Екатерина Власова
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