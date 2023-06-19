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17:13, 19 июня 2023Моя страна

В Крыму пройдет фестиваль пленэрной живописи

В Крыму с 7 по 15 июля пройдет фестиваль пленэрной живописи

Фото: Unsplash

В Крыму пройдет фестиваль пленэрной живописи «С любовью к жизни. Донбасс — Арт — Крым». Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Мероприятие будет проходить с 7 по 15 июля, на него приглашают как профессиональных, так и начинающих художников — минимальный возраст для участия шесть лет.

Участники фестиваля смогут поработать в Феодосии, Коктебеле, Орджоникидзе, Старом Крыму, Ялте. Участников также ждут мастер-классы, творческие лаборатории, перфоманс и другие активности.

«Каждый может попробовать себя в роли художника и получить уроки по изобразительной грамоте, тут же на пленэре применить полученные знания и написать свой этюд в кругу маститых художников. Писать будем много и каждый день», — заявили организаторы пленэра.

Они добавили, что в рамках фестиваля можно будет посетить выставки художников Крыма и Донбасса, написать большую совместную картину, а также поделиться методиками преподавания различных техник.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В культурном событии примут участие порядка 600 человек из Башкирии, Татарстана и Уральского федерального округа, а также Казахстана и Киргизии. Площадками проведения фестиваля станут «Коляда-театр», Камерный театр, Свердловскую государственную детскую филармонию, театр балета «Щелкунчик», Свердловский театр музыкальной комедии, Театр кукол и Учебный театр ЕГТИ.

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    Сергей Истомин
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