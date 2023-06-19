Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки при наступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут в наступление при отсутствии артиллерийской поддержки. Об этом рассказал украинский военный, плененный на ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА Новости.

Пленный назвал военные действия посадочными, при которых «трудно далеко зайти». По его словам, на позиции выехало два танка Leopard, которые «отработали посадку», а следом вперед пошла пехота.

«А артподготовки как таковой... обещали, но особо не было», — рассказал солдат. Он добавил, что даже когда попавшие под обстрел бойцы предавали координаты мест, откуда по ним велся огонь, никакой артиллерийской «ответки» не велось.

Ранее пленный солдат ВСУ пожаловался на неправильное использование подразделений военным командованием. Руководство заставляет пехотные подразделения выполнять штурмовые действия и при этом сохранять рубежи.