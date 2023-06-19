Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 19 июня 2023Бывший СССР

Пленный украинский военный пожаловался на командование ВСУ

Пленный солдат ВСУ пожаловался на неправильное использование подразделений командованием

Фото: Libkos / AP

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался на неправильно использование подразделений военным командованием. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что состоял в отдельной механизированной бригаде, то есть в пехотном батальоне. «Наша задача - это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады», — объяснил боец.

По его словам, бригаду стали использовать как штурмовую, но при этом обязали удерживать рубежи. «Нам говорили, что мы будем держать свою линию обороны, как и положено пехотному батальону. Но так как атака захлебнулась, я так понимаю, решили дернуть теми, что есть. То есть нами», — сказал солдат ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине назвали единственный путь к завершению конфликта с Россией
    Финляндия урежет финансирование сотрудничающих с Россией стран
    Рита Дакота показала целлюлит на фото в купальнике
    Пленный украинский военный пожаловался на командование ВСУ
    Елена Летучая перечислила свои табу в питании
    Орел попытался отобрать у лисицы кролика и отправил ее в сальто-мортале
    Китайцы массово устремились в Москву
    Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша
    Появились доказательства наличия жидкого ядра у Марса
    Богатые страны обвинили в невыполнении договоренностей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.