Пленный украинский военный пожаловался на командование ВСУ

Пленный солдат ВСУ пожаловался на неправильное использование подразделений командованием

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался на неправильно использование подразделений военным командованием. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что состоял в отдельной механизированной бригаде, то есть в пехотном батальоне. «Наша задача - это закрепиться и стоять, то есть не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады», — объяснил боец.

По его словам, бригаду стали использовать как штурмовую, но при этом обязали удерживать рубежи. «Нам говорили, что мы будем держать свою линию обороны, как и положено пехотному батальону. Но так как атака захлебнулась, я так понимаю, решили дернуть теми, что есть. То есть нами», — сказал солдат ВСУ.