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19:32, 19 июня 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидные признаки проблем с почками

Врачи Малышева и Гандельман назвали высокое давление и зуд признаками проблем с почками

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач-терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали неочевидные признаки проблем с почками. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что о почечных заболеваниях может свидетельствовать высокое давление и зуд. Выпуск передачи доступен на Rutube.

«Заболевание почек сопровождается повышением артериального давления», — заявил Гандельман. Он добавил, что высокое давление может как быть единственным симптомом проблем с почками, так и проявляться в сочетании с другими симптомами. «В целом, почки с давлением связаны напрямую», — подчеркнула Малышева.

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Специалисты отметили, что почки выделяют в кровь вещества, которые поддерживают давление на определенном уровне. «Если есть заболевание почек, почка думает, что ей не хватает крови, и она выбрасывает эти вещества в большом количестве, что поднимает давление», — объяснил Гандельман. Он также добавил, что «почечное» давление не снижается при помощи таблеток.

«Зуд — это тоже повод проверить почки, потому что почки являются фильтром, который фильтрует все плохое. Если фильтр не работает, то все остается в организме», — предупредила Малышева. По словам Гандельмана, зуд может свидетельствовать о почечной недостаточности. «Токсины, которые почка должна отфильтровать, остаются в организме, раздражают клетки, в результате появляется зуд», — пояснил кардиолог.

Ранее Малышева перечислила привычки, которые разрушают почки. Доктор заявила, что во избежание проблем с этим органом не рекомендуется терпеть при позывах в туалет, употреблять много соли и сладких напитков, а также часто принимать витамин С.

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