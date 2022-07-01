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Малышева перечислила разрушающие почки привычки

Врач Малышева заявила, что злоупотребление солью приводит к почечной недостаточности

Фото: Unsplash

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили привычки, которые разрушают почки. Специалисты заявили, что во избежание проблем с почками не рекомендуется терпеть при позывах в туалет, употреблять много соли и сладких напитков, а также часто принимать витамин С. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Одной из вредных для почек привычек врачи назвали сдерживание мочеиспускания. «Если мочевой пузырь полон, часть мочи может застаиваться в мочеточниках, возникает рефлюкс, а вместе с этим и поднимается инфекция, которая может поразить почки», — объяснил Шубин.

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Еще одной привычкой, приводящей к нарушению работы почек, является злоупотребление солью, отметили ведущие. По словам Малышевой, соль задерживается в стенках сосудов, из-за чего они отекают, а в результате повышается давление. «Кроме того, в почках увеличивается количество рецепторов, на которые действуют вещества, повышающие давление, что приводит к гипертонии», — добавил Гандельман . Врач пояснил, что повышенное давление в свою очередь приводит к почечной недостаточности.

Среди разрушающих почки привычек врачи также перечислили частый прием витамина С. «Доказано, что у тех, кто регулярно пьет [витамины] больше положенного, а именно 500 миллиграммов и больше, в два раза выше риск образования камней в почках», — отметил Продеус.

Специалисты предупредили, что постоянная высокая концентрация сахара в крови приводит к повреждению сосудистых стенок артерий, из-за чего может возникнуть атеросклероз. «Сосуды станут менее проходимые, и почки начнут терять свою фильтрующую функцию», — добавил он. По этой причине медики рекомендовали отказаться от сладких напитков.

Ранее Малышева заявила, что кофе снижает риск развития рака почек. По словам Шубина, недавнее исследование американских ученых показало, что у людей, которые пьют три-четыре чашки этого напитка в день, вероятность заболеть раком почки ниже на 16 процентов, чем у тех, кто вообще не употребляет кофе.

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Олег Давыдов
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