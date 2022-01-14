Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева рассказала о снижающем риск рака почки популярном напитке

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что кофе снижает риск развития рака почки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала популярный напиток, который снижает риск развития рака почки. Выпуск доступен на официальном сайте Первого канала.

Телеврач заявила, что от этой болезни может защитить регулярное употребление кофе. С ней согласился соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин. По его словам, недавнее исследование американских ученых показало, что у людей, которые пьют три-четыре чашки этого напитка в день, вероятность заболеть раком почки ниже на 16 процентов, чем у тех, кто вообще не употребляет кофе.

Также Малышева рассказала, что кофе снижает артериальное давление и в целом продлевает жизнь. «Кофе вообще оказался прекрасным напитком», — резюмировала она.

Ранее врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» предупредил об опасности апельсинов. По его словам, кожура этого фрукта имеет много пор, которые могут стать рассадником микробов.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В США сообщили о планах России провести операцию на Украине под чужим флагом
Бритни Спирс гневно отреагировала на слова сестры о ее паранойе
США и Китай объединились ради обвала цен на нефть
Попова назвала отличительную черту омикрона
Пытавший россиянина карабином в прямую кишку сотрудник ФСБ освободился досрочно
Россиянка наняла киллера для убийства мужа за 50 миллионов рублей
Глава Минздрава описал симптоматику заражения омикрон-штаммом
На Украине заявили об абсолютной готовности вступить в НАТО
Microsoft похоронила популярные консоли Xbox
Десятки «Борисов Джонсонов» собрались в центре Лондона с выпивкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter