Малышева рассказала о снижающем риск рака почки популярном напитке

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала популярный напиток, который снижает риск развития рака почки. Выпуск доступен на официальном сайте Первого канала.

Телеврач заявила, что от этой болезни может защитить регулярное употребление кофе. С ней согласился соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин. По его словам, недавнее исследование американских ученых показало, что у людей, которые пьют три-четыре чашки этого напитка в день, вероятность заболеть раком почки ниже на 16 процентов, чем у тех, кто вообще не употребляет кофе.

Также Малышева рассказала, что кофе снижает артериальное давление и в целом продлевает жизнь. «Кофе вообще оказался прекрасным напитком», — резюмировала она.

Ранее врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» предупредил об опасности апельсинов. По его словам, кожура этого фрукта имеет много пор, которые могут стать рассадником микробов.