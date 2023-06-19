Москвичам пообещали 30 градусов тепла

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам 30 градусов тепла в конце недели

В пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Московской области температуры будут достигать 30 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом погоды он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Синоптик сообщил, что нынешняя неделя начнется с погоды, которая ей предписана. То есть она будет соответствовать усредненным значениям за последние 30 лет, объяснил он.

«В течение первых трех дней нынешней недели особенность погоды будет связанна с тем, что продолжается медленный перенос холодного воздуха. Поскольку погода малооблачная, а солнечные лучи сейчас максимально насыщенны энергией, происходит взаимодействие холодных воздушных масс и мощных солнечных лучей. Это приведет к тому, что днем будет побеждать процесс нагревания, поэтому дневные температуры будут 23-25 градусов», — сообщил Вильфанд.

Ночью же, когда солнца нет и почва будет остывать, температуры будут 8-10 градусов. А в ночь на среду даже 6-8 градусов, поделился прогнозом синоптик.

С четверга воздушные массы будут постепенно прогреваться за счет длительного дня, и температура будет повышаться Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«В четверг в Москве и Московской области прогнозируется от 23 до 28 градусов. А в пятницу, субботу и воскресенье дневные температуры будут достигать 25-30 градусов. Преимущественно вся неделя прогнозируется без осадков, поэтому ожидается хорошая летняя погода», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в 11 регионах России. По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Иркутской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.