Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:42, 19 июня 2023Ценности

Российский бренд обругали в сети за откровенную рекламу с полной моделью

Российский бренд Befree подвергли критике в сети за рекламу с полной моделью в белье

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Российский бренд Befree поделился снимками из новой рекламной кампании и подвергся критике со стороны покупателей. Соответствующие фото и высказывания появились на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, что плюс-сайз-модель Василиса Боброва демонстрировала несколько откровенных образов из новой коллекции марки. В частности, манекенщицу запечатлели в комплекте нижнего белья белого цвета и черном оверсайз-пиджаке в разных ракурсах. Среди прочего она позировала в широких джинсах и куртке, надетой поверх бюстгальтера.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

«Нам нравится показывать нашу одежду на разных фигурах и продвигать здоровое отношение к телу», — гласит подпись к публикации. Однако подписчики не оценили посыл ретейлера, о чем написали в многочисленных комментариях под постом. «Не все готовы смотреть на это», «Разве здоровое отношение к телу — это про увеличение размеров?», «А модель то сама себя такой принимает? Видно, что не любит себя», «Почему такое лицо, не принимает свое тело?», «Ничего привлекательного в полном теле нет», — обругали промофото пользователи сети.

В то же время другие комментаторы восхитились упомянутыми изображениями. «Ребята, вы супер!», «Очень красивая девушка и коллекция», «Какой кайф, модель красотка и вы большие молодцы», «Потрясающая девушка на фото», «Спасибо вам за коллекцию», — отмечали юзеры.

В апреле плюс-сайз-модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Стало известно об организаторе убийства российского посла Карлова в 2016 году
    Госдеп США подтвердил встречу Блинкена и Си Цзиньпина
    Иностранного футболиста «Спартака» приговорили к тюрьме за нападение на брата
    Назван «побочный эффект» цифровизации московского здравоохранения
    Врач назвала опасные для здоровья ошибки при беге
    В США российский Ка-52 назвали суперхищником
    Стало известно о повышении цен в сети «Вкусно — и точка»
    Российский бренд обругали в сети за откровенную рекламу с полной моделью
    Рогов сообщил о десяти ночных взрывах в контролируемом Украиной городе Запорожье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.