Российский бренд обругали в сети за откровенную рекламу с полной моделью

Российский бренд Befree подвергли критике в сети за рекламу с полной моделью в белье

Российский бренд Befree поделился снимками из новой рекламной кампании и подвергся критике со стороны покупателей. Соответствующие фото и высказывания появились на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, что плюс-сайз-модель Василиса Боброва демонстрировала несколько откровенных образов из новой коллекции марки. В частности, манекенщицу запечатлели в комплекте нижнего белья белого цвета и черном оверсайз-пиджаке в разных ракурсах. Среди прочего она позировала в широких джинсах и куртке, надетой поверх бюстгальтера.

«Нам нравится показывать нашу одежду на разных фигурах и продвигать здоровое отношение к телу», — гласит подпись к публикации. Однако подписчики не оценили посыл ретейлера, о чем написали в многочисленных комментариях под постом. «Не все готовы смотреть на это», «Разве здоровое отношение к телу — это про увеличение размеров?», «А модель то сама себя такой принимает? Видно, что не любит себя», «Почему такое лицо, не принимает свое тело?», «Ничего привлекательного в полном теле нет», — обругали промофото пользователи сети.

В то же время другие комментаторы восхитились упомянутыми изображениями. «Ребята, вы супер!», «Очень красивая девушка и коллекция», «Какой кайф, модель красотка и вы большие молодцы», «Потрясающая девушка на фото», «Спасибо вам за коллекцию», — отмечали юзеры.

В апреле плюс-сайз-модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».