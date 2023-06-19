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20:30, 19 июня 2023Силовые структуры

Начальница отдела МВД получила взятку от иностранца и попала в СИЗО

В Ленобласти задержали начальницу отдела дознания полиции за получение взятки

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Ленинградской области задержали начальницу отдела дознания ОМВД России по Тосненскому району за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина получила вознаграждение от фигуранта уголовного дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ. За это она должна была прекратить дело.

В отношении сотрудницы МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО. По факту произошедшего продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что в Саратове главу отдела по борьбе с коррупцией заподозрили во взятке в виде коттеджа.

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    Екатерина Власова
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