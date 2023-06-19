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15:59, 19 июня 2023Мир

Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине

Президент ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию ради достижения мира на Украине

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Руководство Китая могло бы повлиять на Россию ради достижения «справедливого мира» в конфликте на Украине, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом на своей странице в Twitter написала его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

«Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — сообщила она об итогах переговоров президента с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

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Отмечается, что немецкая сторона также подчеркнула важность китайско-американских отношений для обеспечения глобальной безопасности и призвала усилить канал коммуникации между Пекином и Вашингтоном.

По словам Гаммелин, «сегодня Китай — крупнейший партнер Германии по торговле товарами», но при этом Пекин все больше становится для Берлина конкурентом и соперником на политической арене.

Ранее опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), показал, что европейцы не считают Китай соперником из-за его тесных связей с Россией. «Несмотря на партнерство Китая и России и отказ Пекина осудить агрессию России против Украины, результаты опроса показывают, что восприятие европейцами Китая изменилось на удивление мало», — говорится в докладе.

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    Глеб Бажуткин
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