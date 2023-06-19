Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине

Президент ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию ради достижения мира на Украине

Руководство Китая могло бы повлиять на Россию ради достижения «справедливого мира» в конфликте на Украине, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом на своей странице в Twitter написала его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

«Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — сообщила она об итогах переговоров президента с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Отмечается, что немецкая сторона также подчеркнула важность китайско-американских отношений для обеспечения глобальной безопасности и призвала усилить канал коммуникации между Пекином и Вашингтоном.

По словам Гаммелин, «сегодня Китай — крупнейший партнер Германии по торговле товарами», но при этом Пекин все больше становится для Берлина конкурентом и соперником на политической арене.

Ранее опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), показал, что европейцы не считают Китай соперником из-за его тесных связей с Россией. «Несмотря на партнерство Китая и России и отказ Пекина осудить агрессию России против Украины, результаты опроса показывают, что восприятие европейцами Китая изменилось на удивление мало», — говорится в докладе.