В Праге переименуют улицу советского маршала Конева

Ct24: городской совет Праги решил переименовать улицу советского маршала Ивана Конева

Городской совет Праги принял решение переименовать улицу советского маршала Ивана Конева. Об этом сообщает телеканал Ct24.

Отмечается, что с 1 октября улица будет носить имя Карела Гартига, который в конце XIX века был первым главой населенного пункта Жижков.

Улица была названа в честь Конева в 1947 году. Маршал Советского Союза командовал операцией по освобождению Праги во Второй мировой войне. Он также участвовал в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году.

Ранее в июне власти Харькова приняли решение переименовать несколько городских улиц в честь павших командиров и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра города Игоря Терехова, улица Плехановская теперь будет носить имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло.