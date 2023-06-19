Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 19 июня 2023Мир

В Праге переименуют улицу советского маршала Конева

Ct24: городской совет Праги решил переименовать улицу советского маршала Ивана Конева

Фото: David W Cerny / Reuters

Городской совет Праги принял решение переименовать улицу советского маршала Ивана Конева. Об этом сообщает телеканал Ct24.

Отмечается, что с 1 октября улица будет носить имя Карела Гартига, который в конце XIX века был первым главой населенного пункта Жижков.

Улица была названа в честь Конева в 1947 году. Маршал Советского Союза командовал операцией по освобождению Праги во Второй мировой войне. Он также участвовал в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году.

Ранее в июне власти Харькова приняли решение переименовать несколько городских улиц в честь павших командиров и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра города Игоря Терехова, улица Плехановская теперь будет носить имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ГУР Украины опроверг сообщения о своей гибели
    У Залужного на бронежилете заметили шеврон с Малышом Йодой
    В Китае извлекли уроки из украинского конфликта
    Сильный пожар в Москве попал на видео
    Молдавию обвинили в превращении в анти-Россию
    Танцы полуголых девушек в окнах в российском городе попали на видео
    В Праге переименуют улицу советского маршала Конева
    Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе
    В Германии рассказали о резком сокращении числа боеприпасов
    Медведев первым среди теннисистов одержал 40 побед в сезоне
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.