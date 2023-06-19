Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:06, 19 июня 2023Интернет и СМИ

В Британии предрекли Украине массовый экономический подъем

Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги стран Запада

Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический подъем. Слова профессора приводит газета Daily Express.

Эксперт считает, что экономика страны может расцвести в том случае, если Запад после окончания кризиса одобрит программу, схожую с планом Маршалла. Главными донорами Киева Брайсон считает Еврокомиссию и, в зависимости от результатов президентских выборов, США.

Профессор убежден, что у Киева есть возможность сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление и экономический подъем, так как большая часть ее инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности.

Также он выразил надежду, что Украина вступит в НАТО, как только закончится конфликт.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил рассчитаться по госдолгу «отобранным у России», имея в виду арестованные за рубежом российские активы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о ликвидации казнивших российских пленных десантников ВСУ
    Германия допустила подрыв аммиакопровода украинскими военными
    Стало известно о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко
    Российские военные уничтожили украинские позиции трофейным танком-камикадзе
    Венгрия раскритиковала план миграционной политики Еврсоюза
    Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России
    В Петербурге полицейский на электросамокате сбил ребенка
    Российские медики спасли пленного командира ВСУ
    Ученые нашли взаимосвязь между умственным трудом и тяжестью тренировок
    Старовойт заявил о невозможности масштабного вторжения ВСУ в Курскую область
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.