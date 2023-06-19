В Британии предрекли Украине массовый экономический подъем

Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги стран Запада

Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический подъем. Слова профессора приводит газета Daily Express.

Эксперт считает, что экономика страны может расцвести в том случае, если Запад после окончания кризиса одобрит программу, схожую с планом Маршалла. Главными донорами Киева Брайсон считает Еврокомиссию и, в зависимости от результатов президентских выборов, США.

Профессор убежден, что у Киева есть возможность сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление и экономический подъем, так как большая часть ее инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности.

Также он выразил надежду, что Украина вступит в НАТО, как только закончится конфликт.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил рассчитаться по госдолгу «отобранным у России», имея в виду арестованные за рубежом российские активы.