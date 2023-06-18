Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:20, 18 июня 2023Бывший СССР

Украина захотела рассчитаться по госдолгу «отобранным у России»

Киев предложил использовать арестованные активы России для погашения госдолга Украины

Фото: Raul Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил рассчитаться по госдолгу «отобранным у России», имея в виду арестованные за рубежом российские активы. Его слова в эфире всеукраинского телемарафона передает РИА Новости.

Устенко напомнил, что на данный момент Киев не платит по внешним займам, однако у России арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов денежных. Госдолг Украины, по его словам, «в разы, если не в десятки раз меньше». «Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ», — заявил он.

Советник Зеленского рассказал, что после окончания конфликта состоится «так называемая конференция кредиторская», на которой и решится будущее госдолга Украины.

В январе сообщалось, что в 2023 году Киев должен выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов (658,4 миллиарда гривен).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Количество жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 35
    Чехия прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта
    Румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ
    Израиль отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
    Киев сообщил о попытках Москвы вести переговоры до начала СВО
    Украина захотела рассчитаться по госдолгу «отобранным у России»
    Суд сделал заявление по делу об изнасиловании самым титулованным игроком мира
    Известный священник дал советы по построению семейного счастья
    На Украине сообщили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
    Пластический хирург рассказал о радикальном методе сделать ноги красивыми
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.