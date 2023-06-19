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13:56, 19 июня 2023Россия

В Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и выжила

Shot: в Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и осталась жива

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве 23-летняя беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и осталась жива. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, девушка гостила у брата в квартире на улице Изумрудной в Лосиноостровском районе столицы. Там она захотела отдохнуть перед ночной сменой.

По словам родственника, проснувшись, она разнервничалась из-за того, что боялась опоздать на работу. Молодой человек уверяет, что сестра ринулась к окну и он не успел ее остановить. Девушка упала на козырек подъезда. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника. Сейчас ее здоровью и ребенку в утробе ничего не угрожает.

Как пишет Shot, девушка является гражданкой Киргизии, в Москве она проживала без регистрации. Произошедшим заинтересовались сотрудники полиции, они начали проверять брата девушки.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области беременная продавщица скрутила пьяного покупателя.

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    Анна Щербакова
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