В Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и выжила

Shot: в Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и осталась жива

В Москве 23-летняя беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и осталась жива. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, девушка гостила у брата в квартире на улице Изумрудной в Лосиноостровском районе столицы. Там она захотела отдохнуть перед ночной сменой.

По словам родственника, проснувшись, она разнервничалась из-за того, что боялась опоздать на работу. Молодой человек уверяет, что сестра ринулась к окну и он не успел ее остановить. Девушка упала на козырек подъезда. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника. Сейчас ее здоровью и ребенку в утробе ничего не угрожает.

Как пишет Shot, девушка является гражданкой Киргизии, в Москве она проживала без регистрации. Произошедшим заинтересовались сотрудники полиции, они начали проверять брата девушки.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области беременная продавщица скрутила пьяного покупателя.