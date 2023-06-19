Ветеран ЦРУ заявил о скорых переговорах России с Западом по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: успехи ВС РФ могут вынудить Запад начать переговоры по Украине

Успехи российской армии на поле боя могут вынудить Запад через две-три недели начать переговоры по Украине. С таким заявлением выступил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда [президент России Владимир] Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?» — сказал ветеран американской разведки.

Ранее Макговерн заявил, что Вашингтон планирует пожертвовать украинским лидером Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках». По словам Макговерна, часть американского правительства готова отдать Зеленского «на съедение».