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20:38, 19 июня 2023Мир

Ветеран ЦРУ заявил о скорых переговорах России с Западом по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: успехи ВС РФ могут вынудить Запад начать переговоры по Украине

Фото: РИА Новости

Успехи российской армии на поле боя могут вынудить Запад через две-три недели начать переговоры по Украине. С таким заявлением выступил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда [президент России Владимир] Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?» — сказал ветеран американской разведки.

Ранее Макговерн заявил, что Вашингтон планирует пожертвовать украинским лидером Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках». По словам Макговерна, часть американского правительства готова отдать Зеленского «на съедение».

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    Глеб Бажуткин
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