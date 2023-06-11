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20:26, 11 июня 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл планы Вашингтона на Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть преступления

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вашингтон планирует пожертвовать украинским лидером Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках». Интервью Стивену Гарднеру доступно на YouTube.

По словам Макговерна, часть американского правительства готова отдать Зеленского «на съедение». При этом в США понимают, что Украина не добьется успехов в конфликте с Россией. Именно поэтому Вашингтон пытается переложить вину за диверсии на украинскую сторону, подбрасывая информацию об инциденте американским журналистам.

Экс-аналитик предположил, что впоследствии США могут подставить Украину и в истории с подрывом Каховской ГЭС. Таким образом Вашингтон пытается скрыть свои преступления и минимизировать риск ядерного конфликта с Россией.

«Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях», — заключил он.

Ранее Макговерн предположил, каким станет будущее Зеленского. Он допустил создание правительства украинского лидера в Лондоне.

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    Варвара Кошечкина
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