Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть преступления

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вашингтон планирует пожертвовать украинским лидером Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках». Интервью Стивену Гарднеру доступно на YouTube.

По словам Макговерна, часть американского правительства готова отдать Зеленского «на съедение». При этом в США понимают, что Украина не добьется успехов в конфликте с Россией. Именно поэтому Вашингтон пытается переложить вину за диверсии на украинскую сторону, подбрасывая информацию об инциденте американским журналистам.

Экс-аналитик предположил, что впоследствии США могут подставить Украину и в истории с подрывом Каховской ГЭС. Таким образом Вашингтон пытается скрыть свои преступления и минимизировать риск ядерного конфликта с Россией.

«Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях», — заключил он.

Ранее Макговерн предположил, каким станет будущее Зеленского. Он допустил создание правительства украинского лидера в Лондоне.