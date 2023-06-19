В Москве заявили о планах создавать исцеляющие медицинские пространства

Вице-мэр Ракова: в Москве формируют исцеляющее медицинское пространство

В Москве реализуют новый комплексный подход к созданию современной медицинской среды. Как рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столица намерена сформировать «ориентированное на завтрашний день» медицинское пространство, которое будет способствовать исцелению пациентов.

Под обновлением инфраструктуры мы понимаем не просто новые стены, это новый комплексный подход к созданию современной медицинской среды. Это новая организация пространства и логистики, стандарты оснащения оборудованием, рациональное совмещение зон медицинских кабинетов и отдыха, пересмотр всех медицинских процессов в пользу их эффективности, комфорта для медработников и пациентов. В целом, мы формируем ориентированное на завтрашний день медицинское пространство. Такую среду, которая не просто не несет отрицательных эмоций, но и само пребывание в которой способствует исцелению Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

По словам заммэра, столица в обязательном порядке привлекает к проектированию медицинских учреждений главных пользователей этой инфраструктуры — врачей. Это позволяет выстроить правильную медицинскую логистику и создать комфортные условия для медиков.

Ранее власти Москвы сообщили, что в освобожденных помещениях, где раньше хранились медицинские карты, оборудуют комнаты профессионального роста для медиков.

