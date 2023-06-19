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07:57, 19 июня 2023Россия

Аксенов сообщил о сработавшей в Крыму системе ПВО

Глава Крыма Аксенов сообщил, что на полуострове сработала система ПВО

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава региона рассказал, что ПВО отработала по летевшим на малой высоте беспилотникам. Аксенов уточнил, что БПЛА были замечены на севере полуострова.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщил глава Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

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    Марк Леонов
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