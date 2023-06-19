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19:04, 19 июня 2023Россия

Российскую школьницу затравили из-за речи на последнем звонке

В Дагестане школьница столкнулась с масштабной травлей из-за речи на последнем звонке

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Дагестане школьница столкнулась с масштабной травлей из-за своей речи, которую она произнесла на последнем звонке. Об этом сообщает Baza.

Российская школьница подверглась травле незадолго до выпуска из учебного учреждения. По данным авторов поста, история началась с грубой шутки. Затем за девушкой закрепилось обидное прозвище. Просьбы к одноклассникам не издеваться, а также жалобы родителям не помогли.

Девушка решила высказать все на последнем звонке. Она заявила, что будет рада больше никогда не видеть своих одноклассников, а также обратилась к их родителям и сказала, что им нужно лучше следить за своими детьми. После этого буллинг только усилился и перешел в социальные сети, а одноклассники начали рассказывать, что школьница якобы ведет Telegram-канал с откровенным контентом.

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Утверждается, что против ученицы объединились почти 70 человек. Из-за постоянной травли ей пришлось посещать психолога. Руководство школы не сочло нужным разобраться в ситуации, в связи с чем родители пострадавшей обратились в полицию и прокуратуру.

Ранее в Бурятии мать девятиклассницы обвинила классного руководителя дочери в травле. Она утверждала, что педагог одной из школ в Тарбагатайском районе систематически унижает ее ребенка. Конфликт начался после того, как учитель заподозрила, что мать девочки написала на нее жалобу в прокуратуру.

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    Никита Абрамов
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