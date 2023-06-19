Xiaomi представила очередной дешевый смартфон

GSM Arena: Xiaomi анонсировала смартфон Redmi 12 с 50-мегапиксельной камерой

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала выпуск дешевого смартфона серии Redmi. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Аппарат Redmi 12 оказался очередным доступным телефоном бренда. Девайс получил процессор Mediatek Helio G88, от 4 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, графический ускоритель Mali-G52 MC2.

Отличительной особенностью устройства назвали основную камеру с ведущим сенсором разрешением 50 мегапикселей. Также представленный аппарат имеет дополнительные объективы на 8 и 2 мегапикселя. Спереди расположена фронтальная камера разрешением 8 мегапикселей.

Redmi 12 оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Также смартфон получил поддержку GPS и ГЛОНАСС, FM-радио, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, NFC, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор.

В настоящий момент аппарат представили только в Таиланде. Стоимость Redmi 12 составила 5299 батов, или около 13 тысяч рублей.

В конце мая китайская компания Xiaomi анонсировала продажи нового смартфона Redmi Note 12S в России. Аппарат с AMOLED-дисплеем, процессором Mediatek Helio G96 и камерой с объективом на 108 мегапикселей оценили в 21 990 рублей.