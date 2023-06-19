Рогов сообщил о десяти ночных взрывах в контролируемом Украиной городе Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: ночью 19 июня в Запорожье прозвучало десять взрывов

Ночью 19 июня 2023 года в контролируемом Украиной городе Запорожье прозвучало около десяти взрывов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Детонации произошли примерно с 02:45 до 03:00 по московскому времени. Как утверждает Рогов, были поражены места расположения солдат украинской армии, а также склады боеприпасов и техники.

Ранее глава «Мы вместе с Россией» сообщил, что село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли украинские военные, вернулось под контроль Российской армии. По его словам, российские военные заманили противника в «огневой мешок» и накрыли ударами авиации и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».