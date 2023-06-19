Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет

Действующий российский генерал-майор прошел испытания спецназа и получил краповый берет

Российский генерал-майор Николай Кузнецов прошел испытания и получил право на ношение крапового берета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, впервые за всю историю войск среди испытуемых был действующий генерал-майор, командир дивизии Дзержинского. В экзамене участвовали 39 бойцов. Генерал-майор в полной боевой экипировке в максимально приближенных к боевых условиям преодолел водные преграды, зоны условного заражения и подвергся испытаниям стрельбой и рукопашной схваткой.

Экзамен для спецназовцев состоялся в день 99-летия отдельной дивизии оперативного назначения им Ф.Э.Дзержинского. Дойти до финиша удалось не всем участникам. Из 39 краповый берет получили лишь семь кандидатов.

Начальник 604 ордена Кутузова Краснознамённого центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов поздравил вновь вступивших и отметил, что право носить краповый берет тяжело заслужить. «Его тяжело заслужить, но после того как ты сдал на него, мы не ставим точку, а ставим многоточие. «Надеваем» на себя целый комплекс обязанностей быть первыми - ни шагу назад», — отметил Александр Белоглазов.