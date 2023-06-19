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16:04, 19 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за мошенников

Юрист Хаминский: мошенники придумали способ лишить россиян жилья через «Госуслуги»

Фото: Thomas de LUZE / Unsplash

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, из-за которого граждане рискуют лишиться жилья. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками Центрального государственного архива, чтобы получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», сообщил «Известиям» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Специалист объяснил, что сначала злоумышленники узнают номер телефона, адрес электронной почты и другие персональные данные россиянина, личный кабинет которого они хотят взломать. Затем они заходят на портал «Госуслуги» и пытаются получить пароль от его личного кабинета. Для этого аферисты выбирают функцию «забыл пароль» и вводят в нужную графу номер телефона гражданина, предупредил специалист.

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Затем мошенники звонят россиянину, представляясь сотрудниками госархива. Они сообщают ему о готовности неких документов и спрашивают, каким образом россиянин хотел бы их получить. После мошенники просят назвать код подтверждения, который должен прийти с сайта «Госуслуги».

Войдя в личный кабинет, они могут лишить россиянина права владения недвижимостью. Злоумышленники меняют номер телефона и адрес почты для уведомлений. Обманутый не будет ни о чем подозревать, поскольку ему не будут приходить уведомления, предупредил юрист.

По словам специалиста, большинство людей доверяют мошенникам и втягиваются в разговор, когда слышат свои персональные данные. Кроме того, многие россияне дают себя обмануть, поскольку аналогичным способом, с СМС-кодом, получают доставки в транспортных компаниях.

Ранее сообщалось о новом способе, которым мошенники обманывают россиян. Они создают сайты, на которых якобы можно вернуть деньги, похищенные другими злоумышленниками в интернете. Эксперт посоветовал тем, кто уже пострадал от рук мошенников, обращаться в полицию, а не пытаться вернуть средства самостоятельно.

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    Мария Черкасова
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