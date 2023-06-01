Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете

«РТК-Солар»: мошенники начали создавать сайты, которые якобы помогают вернуть деньги

Мошенники начали создавать сайты, которые якобы помогают вернуть деньги, похищенные злоумышленниками в интернете. О новом способе обмана, который придумали аферисты, предупредили россиян в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании « РТК-Солар», передает РИА Новости.

В центре мониторинга рассказали, что в сети начали массово появляться сайты, которые предлагают россиянам быстро и в полном объеме вернуть деньги, потерянные из-за фейковых криптовалютных брокеров и других злоумышленников. В мае было зафиксировано более 200 подобных ресурсов.

Отмечается, что россиянам, пострадавшим от интернет-мошенничества, предлагают в течение двух недель вернуть деньги, которые у них украли. После того, как пользователь оставляет свои данные на ресурсе, с ним связываются злоумышленники и заставляют его взять кредит или же выманивают у жертвы данные банковской карты.

Эксперт центра мониторинга Александр Вураско посоветовал россиянам, пострадавшим от мошенников, в первую очередь обращаться в полицию, а не к незнакомцам, которые предлагают в интернете вернуть украденное. «Важно понимать, что, если злоумышленников не найдут или они будут находиться вне российского правового поля, ни одна волшебная организация не сможет помочь вернуть украденное», — добавил он.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий дал россиянам советы по защите от взлома аккаунта в мессенджере Telegram. В частности, он призвал не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей.